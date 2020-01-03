"Não Me Perturbe": como fazer o bloqueio de telemarketing de bancos

Você já recebeu ligações inoportuna? Crédito: Unsplash

Os aposentados e pensionistas que não quiserem mais receber ligações com ofertas de crédito consignado podem se cadastrar no serviço “Não Me Perturbe” dos bancos que passou a funcionar nesta quinta-feira (02). Para isso, é preciso cadastrar no site do serviço os telefones fixos ou móveis vinculados ao número do CPF. O bloqueio passa a valer 30 dias após o procedimento, quando os bancos que aderiram ao sistema param de fazer chamadas telefônicas com as ofertas de empréstimo. O endereço é o www.naomeperturbe.com.br . Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Ione Amorim, economista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), explica como fazer a adesão.

A especialista defende que o sistema é um avanço. "Vamos continuar monitorando a situação da oferta agressiva de crédito consignado. A inclusão do crédito consignado no Não Me Perturbe é apenas uma medida que pode ser tomada para melhorar essa situação", defende.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Ione Amorim - 03-01-20.mp3

SAIBA MAIS:

O "Não perturbe" dos bancos reúne 31 instituições que representam cerca de 98% do volume da carteira de crédito consignado em todo o país, segundo a Febraban.