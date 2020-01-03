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Entrevistas

"Não Me Perturbe": como fazer o bloqueio de telemarketing de bancos

O serviço já estava ativo para telemarketing de operadoras

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 20:49

Publicado em 

03 jan 2020 às 20:49
 
Você já recebeu ligações inoportuna? Crédito: Unsplash
Os aposentados e pensionistas que não quiserem mais receber ligações com ofertas de crédito consignado podem se cadastrar no serviço “Não Me Perturbe” dos bancos que passou a funcionar nesta quinta-feira (02). Para isso, é preciso cadastrar no site do serviço os telefones fixos ou móveis vinculados ao número do CPF. O bloqueio passa a valer 30 dias após o procedimento, quando os bancos que aderiram ao sistema param de fazer chamadas telefônicas com as ofertas de empréstimo. O endereço é o www.naomeperturbe.com.br. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Ione Amorim, economista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), explica como fazer a adesão.
A especialista defende que o sistema é um avanço. "Vamos continuar monitorando a situação da oferta agressiva de crédito consignado. A inclusão do crédito consignado no Não Me Perturbe é apenas uma medida que pode ser tomada para melhorar essa situação", defende.
Entrevista - Fabio Botacin - Ione Amorim - 03-01-20.mp3
SAIBA MAIS:
O "Não perturbe" dos bancos reúne 31 instituições que representam cerca de 98% do volume da carteira de crédito consignado em todo o país, segundo a Febraban.
A iniciativa dos bancos inclui ainda mudanças na portabilidade de operações de crédito consignado. Agora, as instituições financeiras não remunerarão mais correspondentes pela portabilidade da operação de crédito consignado ou pelo refinanciamento dela antes de 360 dias, contados da data do negócio. Antes, o correspondente era remunerado a cada operação portada, independentemente do prazo.

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