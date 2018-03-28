Não leve para casa peixe salgado no lugar do bacalhau

Quanto mais próxima fica a Semana Santa, mais alto fica o preço do bacalhau, comida típica nessa época do ano em todo o país. O que muitos consumidores não sabem, é que existem somente três espécies que podem ser chamadas de bacalhau e que com uma avaliação rápida é possível não cair nas enganações na hora da compra.

Vender um peixe salgado, dizendo ser bacalhau, apesar das semelhanças, é sim configurado como violação à legislação e ao Código de Defesa do Consumidor e deve ser denunciado, alerta Juliana Dias, técnica e representante da Proteste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Juliana Dias - 28-03-18

TIPOS DE BACALHAU

Cod Gadus Morhua: Considerado o bacalhau mais nobre, possui a carne branca, macia, que desmancha em lascas com facilidade após cozido. Além disso, apresenta linha lateral bem perceptível e cauda toda escura. Ótimo para ser assado. É conhecido como o tradicional bacalhau do Porto.

Gadus Macrocephallus: Conhecido pela denominação de “Bacalhau do Pacífico”, sua carne é mais branca que a do Gadus Morhua e a linha lateral não é facilmente visível. É mais fibroso e também não desmancha em lascas tão perfeitas, sendo ideal para ensopados, recheios, assados e suflês.

Os últimos três tipos podem ser chamados de “falsificação”, e devem ser vendidos apenas como peixe salgado “tipo bacalhau”, devido suas características. São eles:

Saithe: Apesar de não possuir uma carne tão clara, é macio e tem sabor forte. É perfeito para saladas, risotos e bolinhos, pois sua carne desfia com facilidade.

Ling: De um tipo fino e comprido, com preço mais em conta. Por ser mais resistente e demorar a se desfazer. É ideal para grelhados.