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GATO POR LEBRE

Não leve para casa peixe salgado no lugar do bacalhau

A Proteste alerta que só há três espécies que podem ser chamadas de bacalhau

Publicado em 28 de Março de 2018 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 mar 2018 às 11:40
Quanto mais próxima fica a Semana Santa, mais alto fica o preço do bacalhau, comida típica nessa época do ano em todo o país. O que muitos consumidores não sabem, é que existem somente três espécies que podem ser chamadas de bacalhau e que com uma avaliação rápida é possível não cair nas enganações na hora da compra.
 
Vender um peixe salgado, dizendo ser bacalhau, apesar das semelhanças, é sim configurado como violação à legislação e ao Código de Defesa do Consumidor e deve ser denunciado, alerta Juliana Dias, técnica e representante da Proteste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Juliana Dias - 28-03-18
TIPOS DE BACALHAU
Cod Gadus Morhua: Considerado o bacalhau mais nobre, possui a carne branca, macia, que desmancha em lascas com facilidade após cozido. Além disso, apresenta linha lateral bem perceptível e cauda toda escura. Ótimo para ser assado. É conhecido como o tradicional bacalhau do Porto.
Gadus Macrocephallus: Conhecido pela denominação de “Bacalhau do Pacífico”, sua carne é mais branca que a do Gadus Morhua e a linha lateral não é facilmente visível. É mais fibroso e também não desmancha em lascas tão perfeitas, sendo ideal para ensopados, recheios, assados e suflês.
Os últimos três tipos podem ser chamados de “falsificação”, e devem ser vendidos apenas como peixe salgado “tipo bacalhau”, devido suas características. São eles:
Saithe: Apesar de não possuir uma carne tão clara, é macio e tem sabor forte. É perfeito para saladas, risotos e bolinhos, pois sua carne desfia com facilidade.
Ling: De um tipo fino e comprido, com preço mais em conta. Por ser mais resistente e demorar a se desfazer. É ideal para grelhados.
Zarbo: Possui um corpo alongado e, quando desfiado, as lascas são mais duras. Entre os demais tipos, é o mais simples e ideal para pratos desfiados, caldos, pirão e bolinhos.
 

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