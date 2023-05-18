'Não importa pra onde você vá, a saudade do Brasil é gigante', conta capixaba que vive em Madrid

O Capixabas pelo Mundo desta edição desembarca na Espanha! É de lá que fala o engenheiro de software Arthur Carlos Bernardino de Souza, de 45 anos. Natural de Vitória, ele mora em Madrid desde novembro de 2017. "Vim a convite de uma empresa para trabalhar, já tinha atuado em projetos internacionais, como na África. Em 2017, recebi uma proposta e decidir vir com minha esposa", conta. "Pra mim, a maior dificuldade é a distância, a saudades da família, do nosso povo, do Brasil", conta. Entre os pontos positivos de viver na Espanha ele destaca o serviço de saúde e a segurança. "99% dos serviços funcionam", conta. Ouça a conversa completa!