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Capixabas Pelo Mundo

'Não importa pra onde você vá, a saudade do Brasil é gigante', conta capixaba que vive em Madrid

Natural de Vitória, o capixaba Arthur Carlos Bernardino fala sobre a vida na Espanha

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 17:46

Publicado em 

18 mai 2023 às 17:46
Capixaba Pelo Mundo
Capixaba Pelo Mundo Crédito: Arquivo Pessoal
O Capixabas pelo Mundo desta edição desembarca na Espanha! É de lá que fala o engenheiro de software Arthur Carlos Bernardino de Souza, de 45 anos. Natural de Vitória, ele mora em Madrid desde novembro de 2017. "Vim a convite de uma empresa para trabalhar, já tinha atuado em projetos internacionais, como na África. Em 2017, recebi uma proposta e decidir vir com minha esposa", conta. "Pra mim, a maior dificuldade é a distância, a saudades da família, do nosso povo, do Brasil", conta. Entre os pontos positivos de viver na Espanha ele destaca o serviço de saúde e a segurança. "99% dos serviços funcionam", conta. Ouça a conversa completa!
Capixabas pelo Mundo - 18-06-23

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