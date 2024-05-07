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Presídios no ES

'Não haverá separação de alas por facções criminosas', diz secretário de Justiça

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Justiça, Rafael Pacheco

Publicado em 07 de Maio de 2024 às 11:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 mai 2024 às 11:10
Conflito de facções
Conflito de facções Crédito: Arte - Geraldo Neto
Há pelo menos um ano, o sistema prisional capixaba tem sido palco de disputas, brigas, greve de fome e até fugas. Aos fatos se juntam duas mortes ocorridas nas últimas semanas. Uma violência crescente que aparenta ser uma disputa entre facções criminosas. Mas as investigações revelam que o cenário pode ser diferente. Há indícios de que os grupos de faccionados estariam se mobilizando em prol de um interesse comum: garantir a destinação de alas, galerias e até presídios exclusivos para seus integrantes. O Espírito Santo é um dos poucos estados no país que não promove a separação de facções no complexo penitenciário. As informações foram trazidas pela colunista e comentarista da CBN Vitória, Vilmara Fernandes, na última semana. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rafael Pacheco - 07-05-24.mp3

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