'Não haverá separação de alas por facções criminosas', diz secretário de Justiça

Há pelo menos um ano, o sistema prisional capixaba tem sido palco de disputas, brigas, greve de fome e até fugas. Aos fatos se juntam duas mortes ocorridas nas últimas semanas. Uma violência crescente que aparenta ser uma disputa entre facções criminosas. Mas as investigações revelam que o cenário pode ser diferente. Há indícios de que os grupos de faccionados estariam se mobilizando em prol de um interesse comum: garantir a destinação de alas, galerias e até presídios exclusivos para seus integrantes. O Espírito Santo é um dos poucos estados no país que não promove a separação de facções no complexo penitenciário. As informações foram trazidas pela colunista e comentarista da CBN Vitória, Vilmara Fernandes, na última semana. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!