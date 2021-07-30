'Não há prova de fraude na urna porque nunca houve fraude', explica ex-juiz eleitoral

Desde que venceu a eleição presidencial, em segundo turno no ano de 2018, Jair Bolsonaro alega que o pleito foi fraudado e que a vitória dele foi em primeiro turno. Em 2020, o presidente chegou a afirmar que tinha provas de fraude na urna eletrônica que provariam sua tese. Nesta quinta-feira (29), Bolsonaro marcou uma live, com transmissão simultânea pela televisão estatal, para apresentar as provas, mas ao final, afirmou que não tem provas e que não pode comprovar se as eleições foram ou não fraudadas. Isso não o impediu de fazer, segundo analistas, o maior ataque ao sistema de votação brasileiro e reiterar sua defesa ao voto impresso - que, na opinião do presidente, é "auditável" e mais democrático.