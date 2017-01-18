"Não há motivo para desespero e correria no ES", aponta Fiocruz

Os casos suspeitos de febre amarela no Espírito Santo têm preocupado os moradores do Estado. Contudo, a população não deve entrar em estado de desespero e correria em busca de vacinas contra a febre amarela. A alegação é do pesquisador do Instituto Nacional de Infectologista Evandro Chagas (INI/Fiocruz), André Siqueira.

Segundo Siqueira, a morte de macacos, em território capixaba, chama a atenção. Entretanto, não haveria motivo para alarde. "É bom lembrar que o Estado não faz parte de área de risco, até o momento. O que se tem hoje é uma investigação", analisa.

As chamadas áreas de risco, segundo o pesquisador da Fiocruz, englobam estados do Norte do país - com destaque para a área amazônica -, regiões do interior de Minas Gerais e São Paulo.