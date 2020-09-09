Não há motivo de pânico, diz médico sobre teste de vacina suspenso

A informação de que o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford interromperam temporariamente os testes da vacina que desenvolvem contra o coronavírus teve repercussão imediata e passou a gerar discussões se a interrupção dos estudos é, realmente, uma notícia negativa e deve ser vista como motivo de preocupação. Em entrevista ao CBN Cotidiano, O médico infectologista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Edmilson Migowski, traz uma análise a respeito do assunto. Ouça!

"Não há motivo para pânico, de forma alguma. Gera preocupação porque, obviamente, se tudo estivesse ocorrendo muito bem seria muito bom. Mas, por outro lado, mostra que o processo está tendo sendo conduzido com seriedade. Vejo com bons olhos. Há uma preocupação pequena, mas que não é motivo para desespero. Faz parte do processo científico. Gera um estranhamento nas pessoas, que estão em busca de notícias rápidas sobre a vacina, mas é um processo normal", explica.