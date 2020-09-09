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contra o coronavírus

Não há motivo de pânico, diz médico sobre teste de vacina suspenso

Segundo o médico e pesquisador Edmilson Migowski, suspender os testes de uma vacina faz parte do processo científico

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 15:51

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 set 2020 às 15:51
Covid-19 Crédito: Pixabay
A informação de que o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford interromperam temporariamente os testes da vacina que desenvolvem contra o coronavírus teve repercussão imediata e passou a gerar discussões se a interrupção dos estudos é, realmente, uma notícia negativa e deve ser vista como motivo de preocupação. Em entrevista ao CBN Cotidiano, O médico infectologista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Edmilson Migowski, traz uma análise a respeito do assunto. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Edmilson Migowski - 09-09-20
"Não há motivo para pânico, de forma alguma. Gera preocupação porque, obviamente, se tudo estivesse ocorrendo muito bem seria muito bom. Mas, por outro lado, mostra que o processo está tendo sendo conduzido com seriedade. Vejo com bons olhos. Há uma preocupação pequena, mas que não é motivo para desespero. Faz parte do processo científico. Gera um estranhamento nas pessoas, que estão em busca de notícias rápidas sobre a vacina, mas é um processo normal", explica.

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