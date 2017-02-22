"Não há mais PMs em batalhões", afirma Coronel Ramalho

6.500 homens e mulheres da Polícia Militar já voltaram ao trabalho no Espírito Santo. De acordo com o Comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, Coronel Alexandre Ramalho, não há mais PMs em batalhões. Os três mil que ainda não se apresentaram, segundo o coronel, podem estar de atestado médico ou a serviço de escolta ou ainda em greve. A partir desta quinta-feira (22), os que estão de atestado estão sendo convocados para comparecer ao Hospital da Polícia Militar, em Vitória.