Não há comprovação que animais transmitem Covid, alerta conselho

O Brasil registrou o primeiro animal de estimação contaminado pelo novo coronavírus. Através de um teste PCR, foi identificada a presença de Sars-Cov-2 no organismo de um gato, em Cuiabá, Mato Grosso. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES), Marcus Campos Braun, explicou que é preciso analisar o caso com cautela, já que não há estudos científicos que comprovem que animais possam transmitir o novo coronavírus para seres humanos. É preciso esclarecer ainda quais foram as confirmações usadas para chegar a esse caso de Mato Grosso. Ele está em contato com os profissionais que acompanham o caso e explica mais.