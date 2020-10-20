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PRESIDENTE ESCLARECE

Não há comprovação que animais transmitem Covid, alerta conselho

Ouça as explicações dadas pelo presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do ES (CRMV-ES), Marcus Campos Braun

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 16:43

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

20 out 2020 às 16:43
Primeiro animal de estimação a testar positivo para o Sars-Cov-2 do Brasil foi descoberto em Cuiabá Crédito: Reprodução
O Brasil registrou o primeiro animal de estimação contaminado pelo novo coronavírus. Através de um teste PCR, foi identificada a presença de Sars-Cov-2 no organismo de um gato, em Cuiabá, Mato Grosso. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES), Marcus Campos Braun, explicou que é preciso analisar o caso com cautela, já que não há estudos científicos que comprovem que animais possam transmitir o novo coronavírus para seres humanos. É preciso esclarecer ainda quais foram as confirmações usadas para chegar a esse caso de Mato Grosso. Ele está em contato com os profissionais que acompanham o caso e explica mais.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Marcos Campos - 20-10-20
O veterinário tem medo de que haja aumento de animais abandonados se o assunto não for esclarecido. 
 

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