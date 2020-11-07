Não existe jeito certo de meditar, explica especialista

A busca por "meditação" e "mindfulness" - atenção plena, em tradução literal - durante a pandemia bateu o recorde dos últimos 16 anos, segundo levantamento do Google. Só a pergunta "como fazer meditação para ansiedade" cresceu 4.000% em relação ao ano passado. Segundo o psicólogo e instrutor de meditação, Márcio Merçoni, a prática de meditar aumentou porque uma parte da população busca aliviar as tensões em meio ao novo coronavírus.