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Não existe jeito certo de meditar, explica especialista

O psicólogo e instrutor de meditação Márcio Merçoni é o entrevistado desta edição do CBN Vitória

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 10:12

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

07 nov 2020 às 10:12
Meditação Crédito: Divulgação
A busca por "meditação" e "mindfulness" - atenção plena, em tradução literal - durante a pandemia bateu o recorde dos últimos 16 anos, segundo levantamento do Google. Só a pergunta "como fazer meditação para ansiedade" cresceu 4.000% em relação ao ano passado. Segundo o psicólogo e instrutor de meditação, Márcio Merçoni, a prática de meditar aumentou porque uma parte da população busca aliviar as tensões em meio ao novo coronavírus.
Ele explica que a meditação "é uma prática simples e que qualquer pessoa pode fazer" e sua importância está ligada ao modo que vivemos - normalmente de muito estresse e preocupação. Merçoni é o entrevistado desta edição do CBN Vitória e fala sobre a história da meditação, dá dicas de como meditar e desvenda mitos. Acompanhe!
Entrevista - Lucas Valadão - Márcio Merçoni - 07-11-20.mp3

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