'Não existe ex-corrupto", afirma secretário

O que muda no combate à corrupção com o pacote apresentado pelo governo federal. Caixa Dois de campanha; confisco de bens frutos de práticas ilícitas; alienação antecipada de bens apreendidos; ficha limpa para servidores, entre outras medidas. Na prática, a única medida de efeito imediato será a regulamentação da Lei Anticorrupção, explica em entrevista à rádio CBN Vitória, o secretário de Estado de Controle e Transparência, Marcelo Zenkner. "Não existe ex-corrupto", ressalta Marcelo Zenkner. Para ele, a melhor forma de combate à corrupção, é reforçando o enfrentamento a quem é corrompido.
Entrevista - Fernanda - Dr. Marcelo - 19-03-2015