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POLÍTICA

'Não existe ex-corrupto", afirma secretário

O secretário de Estado de Controle e Transparência, Marcelo Zenkner, explica o que muda no combate à corrupção com o pacote apresentado pelo governo federal

Publicado em 19 de Março de 2015 às 17:05

Publicado em 

19 mar 2015 às 17:05
O que muda no combate à corrupção com o pacote apresentado pelo governo federal. Caixa Dois de campanha; confisco de bens frutos de práticas ilícitas; alienação antecipada de bens apreendidos; ficha limpa para servidores, entre outras medidas. Na prática, a única medida de efeito imediato será a regulamentação da Lei Anticorrupção, explica em entrevista à rádio CBN Vitória, o secretário de Estado de Controle e Transparência, Marcelo Zenkner. "Não existe ex-corrupto", ressalta Marcelo Zenkner. Para ele, a melhor forma de combate à corrupção, é reforçando o enfrentamento a quem é corrompido.
Entrevista - Fernanda - Dr. Marcelo - 19-03-2015

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