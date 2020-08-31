Foi no dia 11 de março quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia de Covid-19. O coronavírus foi registrado pela primeira vez na China no final de 2019 e o carnaval mal tinha terminado quando o Brasil registrou o primeiro caso da doença.

Nesta segunda-feira (31), a CBN Vitória conversa com o doutor Roberto Medronho, professor de epidemiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e que tem realizado uma série de explicações sobre a doença. Em destaque, o atual cenário da pandemia no país e se a população está, afinal, sob o risco de uma nova epidemia. O especialista analisa que "uma nova epidemia virá em algum momento". "Não é uma questão de 'se', mas de 'quando' um novo vírus surgirá ou um vírus já conhecido ressurgirá. Esse modo de produção e de vida que o mundo adotou precisa ser revisado, isso ficou muito evidente", ressalta.