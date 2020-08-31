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COVID-19

"Não é uma questão de 'se', mas de 'quando' um novo vírus surgirá"

Ouça entrevista com o professor doutor Roberto Medronho, epidemiologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 11:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 ago 2020 às 11:26
Foi no dia 11 de março quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia de Covid-19. O coronavírus foi registrado pela primeira vez na China no final de 2019 e o carnaval mal tinha terminado quando o Brasil registrou o primeiro caso da doença.
Nesta segunda-feira (31), a CBN Vitória conversa com o doutor Roberto Medronho, professor de epidemiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e que tem realizado uma série de explicações sobre a doença. Em destaque, o atual cenário da pandemia no país e se a população está, afinal, sob o risco de uma nova epidemia. O especialista analisa que "uma nova epidemia virá em algum momento". "Não é uma questão de 'se', mas de 'quando' um novo vírus surgirá ou um vírus já conhecido ressurgirá. Esse modo de produção e de vida que o mundo adotou precisa ser revisado, isso ficou muito evidente", ressalta.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fernando Medronha - 31-08-20

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