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EPIDEMIA AFASTADA

"Não é possível ter chikungunya mais de uma vez", diz especialista

Médico infectologista, doutor em Medicina Tropical, Aloísio Falqueto, explica as formas de prevenção à doença

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 abr 2019 às 11:52
A chikungunya, infecção transmitida pelo mosquito Aedes, tende a ter um aumento dos casos registrados, mas o risco de epidemia, como aconteceu com a febre amarela, está descartado. Essa é a opinião do médico infectologista, doutor em Medicina Tropical pela Fiocruz e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Aloísio Falqueto. 
Segundo o especialista, a melhor forma de prevenção é o combate aos focos do mosquito Aedes, transmissor da doença. Os principais sintomas são febre e dores intensas nas articulações dos pés e mãos, além de dedos, tornozelos e pulsos. Pode ocorrer ainda dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele. Não é possível ter chikungunya mais de uma vez. Ainda não existe vacina ou medicamentos contra chikungunya. Portanto, a única forma de prevenção é acabar com o mosquito, mantendo o domicílio sempre limpo, eliminando os possíveis criadouros.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Aloísio Falqueto - 16-04-19

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