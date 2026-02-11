Não é Não! União histórica de lideranças femininas contra o assédio no Carnaval capixaba

assédio Crédito: Shutterstock

No auge dos preparativos para o Carnaval, uma mobilização no Espírito Santo une as principais instituições de Justiça e Segurança em defesa do respeito às mulheres. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), o Tribunal de Justiça e a Polícia Civil lançaram uma campanha conjunta para alertar que a liberdade da folia jamais deve ser confundida com importunação sexual ou violência.

A iniciativa ganha força com a distribuição de materiais informativos e a circulação de um vídeo institucional protagonizado por figuras que quebraram barreiras em suas carreiras. Esta ação reforça que o papel das instituições vai além do julgamento e da punição, passando fundamentalmente pela educação e pela garantia de que o Carnaval seja um ambiente de convivência segura e pautada pela lei.

Segundo as idealizadoras, o objetivo é garantir que a alegria da festa não seja interrompida por crimes que ferem os direitos fundamentais e a dignidade feminina. Quem detalha essa mobilização e orienta as foliãs sobre como agir em casos de assédio são a presidente da OAB-ES, Erica Neves, a presidente do Tribunal de Justiça, Janete Vargas Simões; a Desembargadora Raquel Durão e a delegada-chefe da Divisão de Atendimento à Mulher, Cláudia Dematté.