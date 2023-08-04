'Não é Não': o que prevê protocolo para coibir violência contra mulheres em bares, boates e shows

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta semana, o projeto que cria um protocolo de combate e prevenção à violência contra a mulher. A aplicação das regras ocorrerá em casas noturnas, boates, espetáculos musicais em locais fechados, shows com venda de bebida alcoólica e competições esportivas. A proposta prevê principalmente o combate ao constrangimento caracterizado pela insistência – física ou verbal – sofrida pela mulher depois de manifestar discordância com a interação. Se aprovada pelo Senado, a proposta entrará em vigor 180 dias após a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).