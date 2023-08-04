Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • 'Não é Não': o que prevê protocolo para coibir violência contra mulheres em bares, boates e shows
Agosto Lilás

'Não é Não': o que prevê protocolo para coibir violência contra mulheres em bares, boates e shows

Quem explica é a promotora Cristiane Esteves Soares, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 ago 2023 às 11:08
Violência contra a mulher
Violência contra a mulher Crédito: Pixabay
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta semana, o projeto que cria um protocolo de combate e prevenção à violência contra a mulher. A aplicação das regras ocorrerá em casas noturnas, boates, espetáculos musicais em locais fechados, shows com venda de bebida alcoólica e competições esportivas. A proposta prevê principalmente o combate ao constrangimento caracterizado pela insistência – física ou verbal – sofrida pela mulher depois de manifestar discordância com a interação. Se aprovada pelo Senado, a proposta entrará em vigor 180 dias após a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O protocolo é conhecido como "Não é Não". Em entrevista à CBN Vitória, a promotora de Justiça, Cristiane Esteves Soares, coordenadora estadual do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres (Nevid) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), fala sobre o assunto. 
CBN Entrevista Fernanda Queiroz - Cristiane Esteves Soares - 04-08-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais
Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória
Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados