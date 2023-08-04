'Não é Não': o que prevê protocolo para coibir violência contra mulheres em bares, boates e shows

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta semana, o projeto que cria um protocolo de combate e prevenção à violência contra a mulher. A aplicação das regras ocorrerá em casas noturnas, boates, espetáculos musicais em locais fechados, shows com venda de bebida alcoólica e competições esportivas. A proposta prevê principalmente o combate ao constrangimento caracterizado pela insistência – física ou verbal – sofrida pela mulher depois de manifestar discordância com a interação. Se aprovada pelo Senado, a proposta entrará em vigor 180 dias após a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O protocolo é conhecido como "Não é Não". Em entrevista à CBN Vitória, a promotora de Justiça, Cristiane Esteves Soares, coordenadora estadual do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres (Nevid) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), fala sobre o assunto.
CBN Entrevista Fernanda Queiroz - Cristiane Esteves Soares - 04-08-23