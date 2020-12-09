"Não dá pra viver no medo. É esperança", diz capixaba em Londres

Áurea de Souza é capixaba do município da Serra, enfermeira, tem 38 anos, mora na Inglaterra desde 2006, e está na fila para receber a vacina contra a covid-19. Gerente-geral de um asilo no sudeste de Londres, ela deve ser vacinada - com o imunizante da Pfizer, que está sendo utilizado no Reino Unido - ainda este ano, o que ela descreve como um presente de Natal. Em entrevista à CBN Vitória, Áurea conta que viu o coronavírus levar seus "velhinhos" de uma hora para outra e se sentiu apreensiva quanto à vacina em um primeiro momento. Mas deixa o recado: "Não dá pra viver no medo. É esperança". Ouça a entrevista completa: