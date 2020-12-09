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ÁUREA será VACINAda

"Não dá pra viver no medo. É esperança", diz capixaba em Londres

Ouça a entrevista concedida pela enfermeira capixaba Áurea de Souza à CBN Vitória

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 17:18

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 dez 2020 às 17:18
A capixaba Áurea de Souza está entre os primeiros na fila na Inglaterra para a vacina da Covid-19 Crédito: Divulgação/Lar St AugustineENTITY_apos_ENTITYs
Áurea de Souza é capixaba do município da Serra, enfermeira, tem 38 anos, mora na Inglaterra desde 2006, e está na fila para receber a vacina contra a covid-19. Gerente-geral de um asilo no sudeste de Londres, ela deve ser vacinada - com o imunizante da Pfizer, que está sendo utilizado no Reino Unido - ainda este ano, o que ela descreve como um presente de Natal. Em entrevista à CBN Vitória, Áurea conta que viu o coronavírus levar seus "velhinhos" de uma hora para outra e se sentiu apreensiva quanto à vacina em um primeiro momento. Mas deixa o recado: "Não dá pra viver no medo. É esperança". Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Aurea de Souza - 09-12-20.mp3

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