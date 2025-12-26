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Consumidor

Não curtiu? Veio com problemas? Conheça as regras para troca de presentes

Quem explica é o gerente do Procon de Vitória, Breno Panetto

Publicado em 26 de Dezembro de 2025 às 09:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 dez 2025 às 09:50
Caixas de presentes
Caixa de preentes Crédito: motaztawfik/Pixabay
A camiseta que não é do tamanho certo, o perfume que não agrada ao olfato, o sapato de número diferente... Passou o Natal e nem sempre os itens recebidos correspondem às expectativas. Nessa hora, surge a dúvida: como proceder para trocar ou pedir reembolso do item recebido? Quais são os direitos garantidos ao consumidor nessa situação? Em entrevista à CBN Vitória, o gerente do Procon de Vitória, Breno Panetto, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - BRENO PANETTO - 13.57s - 26-12-25.mp3

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