Não curtiu? Veio com problemas? Conheça as regras para troca de presentes

A camiseta que não é do tamanho certo, o perfume que não agrada ao olfato, o sapato de número diferente... Passou o Natal e nem sempre os itens recebidos correspondem às expectativas. Nessa hora, surge a dúvida: como proceder para trocar ou pedir reembolso do item recebido? Quais são os direitos garantidos ao consumidor nessa situação? Em entrevista à CBN Vitória, o gerente do Procon de Vitória, Breno Panetto, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!