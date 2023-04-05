'Nada muda no Enem deste ano', explica secretário sobre Novo Ensino Médio

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta quarta-feira (05) portaria que suspende a implementação do Novo Ensino Médio por 60 dias. Na prática, a suspensão dos prazos de implementação não altera o Enem deste ano, nem o dia a dia das escolas, explica Vitor de Angelo, secretário de Estado da Educação e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). Para o Consed, "qualquer decisão" relacionada sobre o novo ensino médio deve ser tomada após a consulta pública aberta no mês passado pelo MEC. O processo durará 90 dias.