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Educação

'Nada muda no Enem deste ano', explica secretário sobre Novo Ensino Médio

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Educação e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Vitor de Angelo

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 11:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 abr 2023 às 11:22
Página do site do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
Página do site do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Carlos Alberto Silva
O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta quarta-feira (05) portaria que suspende a implementação do Novo Ensino Médio por 60 dias. Na prática, a suspensão dos prazos de implementação não altera o Enem deste ano, nem o dia a dia das escolas,  explica Vitor de Angelo, secretário de Estado da Educação e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). Para o Consed, "qualquer decisão" relacionada sobre o novo ensino médio deve ser tomada após a consulta pública aberta no mês passado pelo MEC. O processo durará 90 dias. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Vitor De Angelo - 05-04-23.mp3

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