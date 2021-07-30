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CBN nas Olimpíadas

Nacif Elias fala sobre luta em Tóquio e descanso com família em Vitória

O entrevistado é o judoca Nacif Elias, que acaba de voltar à Vitória após participar das Olimpíadas de Tóquio

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 17:29

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

30 jul 2021 às 17:29
Nacif Elias perdeu para sul-coreano e deu adeus aos Jogos de Tóquio
Nacif Elias perdeu para sul-coreano e deu adeus aos Jogos de Tóquio Crédito: Vitor Jubini
O capixaba-libanês Nacif Elias, de 32 anos, esteve nas Olimpíadas de Tóquio. Em sua luta de estreia, realizada no início da madrugada de terça-feira (27) - pelo horário de Brasília - na Arena Budokan, o judoca que representou o Líbano foi derrotado pelo sul-coreano Sungho Lee, pela categoria até 81kg. Com o resultado, Nacif se despediu de sua segunda olimpíada. Já de volta à Vitória, em entrevista ao CBN Cotidiano, Nacif falou sobre seu desempenho nos Jogos Olímpicos e seus planos para o futuro, que podem incluir Paris 2024. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Nacif Elias - 30/07/2021

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