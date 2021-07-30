Nacif Elias fala sobre luta em Tóquio e descanso com família em Vitória

O capixaba-libanês Nacif Elias, de 32 anos, esteve nas Olimpíadas de Tóquio. Em sua luta de estreia, realizada no início da madrugada de terça-feira (27) - pelo horário de Brasília - na Arena Budokan, o judoca que representou o Líbano foi derrotado pelo sul-coreano Sungho Lee, pela categoria até 81kg. Com o resultado, Nacif se despediu de sua segunda olimpíada. Já de volta à Vitória, em entrevista ao CBN Cotidiano, Nacif falou sobre seu desempenho nos Jogos Olímpicos e seus planos para o futuro, que podem incluir Paris 2024. Ouça: