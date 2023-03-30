Na Serra: uso de armas de choque para situações extremas no trânsito

Cerca de 45 dos 54 agentes do Departamento de Operação de Trânsito (DOT) do município da Serra passaram a usar, nos últimos dias, armas de choque em ocorrências nas ruas da cidade. De acordo com a prefeitura, os agentes estão autorizados por lei para utilizar o equipamento, em situações extremas, quando, por exemplo, o agente de trânsito estiver sozinho e sofrer algum tipo de ameaça ou agressão por parte da pessoa abordada. Segundo o secretário de Defesa Social da Serra, Joel Lyrio, a novidade, que age no sistema nervoso central da pessoa atingida, provocando a imobilização momentânea dela, vai dar proteção ao agente, no seu dia a dia de trabalho. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário detalha o assunto. Ouça a conversa completa!