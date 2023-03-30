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Segurança

Na Serra: uso de armas de choque para situações extremas no trânsito

Ouça entrevista com o secretário de Defesa Social do município,  Joel Lyrio

Publicado em 30 de Março de 2023 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 mar 2023 às 10:52
Arma de choque na Serra
Arma de choque na Serra Crédito: Reprodução I TV Gazeta
Cerca de 45 dos 54 agentes do Departamento de Operação de Trânsito (DOT) do município da Serra passaram a usar, nos últimos dias, armas de choque em ocorrências nas ruas da cidade. De acordo com a prefeitura, os agentes estão autorizados por lei para utilizar o equipamento, em situações extremas, quando, por exemplo, o agente de trânsito estiver sozinho e sofrer algum tipo de ameaça ou agressão por parte da pessoa abordada. Segundo o secretário de Defesa Social da Serra, Joel Lyrio, a novidade, que age no sistema nervoso central da pessoa atingida, provocando a imobilização momentânea dela, vai dar proteção ao agente, no seu dia a dia de trabalho. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário detalha o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Joel Lyrio - 30-03-23.mp3
Agentes da Guarda Municipal já faziam uso do equipamento e outros instrumentos não letais como o gás de pimenta. Sobre a ampliação e a compra de mais armas para os agentes de trânsito, Joel Lyrio disse que o objetivo é atender a demanda atual da cidade que conta 220 mil veículos cadastrados e 560 mil habitantes, além de dar conta das mudanças previstas no trânsito da Serra quando algumas vias serão municipalizadas.

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