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Trânsito

Na Serra: radares da Avenida Mestre Álvaro voltam a operar

Ouça entrevista com Gracimeri Gaviorno, vice-prefeita e secretária de Defesa Social do município

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 10:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 mai 2026 às 10:37
Avenida Mestre Álvaro, sob responsabilidade da Prefeitura da Serra
Avenida Mestre Álvaro, sob responsabilidade da Prefeitura da Serra Crédito: William Alcântara
Os radares de fiscalização de velocidade da Avenida Mestre Álvaro, na Serra, voltaram a funcionar nesta segunda-feira (25). Os equipamentos agora são administrados pela prefeitura da Serra, já que o trecho que fazia parte da BR 101 foi municipalizado em fevereiro deste ano. De acordo com informações da administração municipal, "os equipamentos, agora gerenciados pela Serra, foram reinstalados nos mesmos pontos onde já havia monitoramento quando a via era administrada pelo governo federal, sem ampliação do número de radares.
A manutenção dos locais foi feita com base em estudos técnicos em pontos com registros de acidentes quando a avenida ainda era uma rodovia, com foco na preservação da vida". A medida, informa a prefeitura, "faz parte de uma estratégia para a redução de acidentes e controle da velocidade em vias de grande circulação". 
Gracimeri Gaviorno, vice-prefeita e secretária de Defesa Social do município, ressalta que o funcionamento dos equipamentos complementa as demais ações implantadas na avenida.
"A Mestre Álvaro é um dos principais corredores viários da Serra e precisa garantir fluidez com segurança. A retomada dos radares fortalece o trabalho preventivo realizado pelo município em outras frentes e contribui diretamente para a preservação da vida no trânsito", explica. Em entrevista à CBN Vitória, ela detalha o assunto. Ouça a conversa completa! 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gracimeri Gaviorno - 25-05-26.mp3

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