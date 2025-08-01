Na Serra: motociclistas vão responder na Justiça por perturbação ao sossego

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Motociclistas vão responder na Justiça por perturbação do sossego após serem flagrados com escapamentos irregulares durante a chamada "Operação Escape Zero" no município da Serra. Cinco motociclistas foram flagrados, na última semana, com escapamentos irregulares e então responderão por perturbação. Além das infrações relacionadas à escapamento, a operação também realizou testes de bafômetro em condutores. Em entrevista à CBN Vitória, a vice-prefeita e secretária de Defesa Social da Serra, Gracimeri Gaviorno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - GRACIMERI GAVIORNO - 01-08-25

Os locais de faixa exclusiva para motos que são estudados na Serra

A Secretaria de Obras da Serra (Seob) informa que há estudos em desenvolvimento com o objetivo de analisar a implementação de faixas exclusivas para motociclistas em trechos do município que podem ser beneficiados com a mudança. Os estudos visam garantir segurança aos condutores e fluidez ao trânsito.