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Cidades

Na Serra: motociclistas vão responder na Justiça por perturbação ao sossego

Ouça entrevista com a vice-prefeita e secretária de Defesa Social da Serra, Gracimeri Gaviorno

Publicado em 01 de Agosto de 2025 às 10:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 ago 2025 às 10:45
Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção
Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção Crédito: Pexels
Motociclistas vão responder na Justiça por perturbação do sossego após serem flagrados com escapamentos irregulares durante a chamada "Operação Escape Zero" no município da Serra. Cinco motociclistas foram flagrados, na última semana, com escapamentos irregulares e então responderão por perturbação. Além das infrações relacionadas à escapamento, a operação também realizou testes de bafômetro em condutores. Em entrevista à CBN Vitória, a vice-prefeita e secretária de Defesa Social da Serra, Gracimeri Gaviorno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - GRACIMERI GAVIORNO - 01-08-25
Os locais de faixa exclusiva para motos que são estudados na Serra
A Secretaria de Obras da Serra (Seob) informa que há estudos em desenvolvimento com o objetivo de analisar a implementação de faixas exclusivas para motociclistas em trechos do município que podem ser beneficiados com a mudança. Os estudos visam garantir segurança aos condutores e fluidez ao trânsito.
A Secretaria de Obras da Serra (Seob) informa que as vias analisadas são as avenidas Norte Sul, Eldes Scherrer de Souza e o trecho da BR-101 que atravessa a área urbana do município, após a municipalização. Ressaltamos que trata-se de uma etapa preliminar de estudos.

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