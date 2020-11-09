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Na rede pública e privada: como vão funcionar as aulas em 2021?

Pelo menos o primeiro trimestre de 2021 seguirá com o modelo híbrido implementando este ano, com parte dos alunos em aulas presenciais e outra no ensino remoto

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 12:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 nov 2020 às 12:10
Aproximando-se do fim do ano letivo de 2020 e já pensando nos desafios, pais e responsáveis se questionam sobre como será o ano de 2021 para as aulas na rede pública e privada. Para esclarecer a esses questionamentos, a CBN Vitória entrevistou, nesta segunda-feira (09), o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, e Eduardo Costa Gomes, vice-presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES). Pelo menos o primeiro trimestre de 2021 seguirá com o modelo híbrido implementando este ano, com parte dos alunos em aulas presenciais e outra no ensino remoto. De forma geral, eles apontam que será necessário acompanhar a evolução da pandemia, mas entendem que em caso de uma segunda onda, a educação deveria ser priorizada, como acontece neste momento na Europa, em que várias atividades foram suspensas, mas as aulas mantidas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Vitor de Angelo e Eduardo Costa - ok 09-11-20

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