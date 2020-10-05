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Na pandemia, pequenos negócios se reinventam para sobreviver

Ouça o debate com Alline Zanoni, gerente de Acesso ao Crédito do Sebrae/ES e com a psicanalista e especialista em empresas familiares, Danielle Quintanilha

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 11:29

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 out 2020 às 11:29
Neste dia 05 de outubro, é comemorado o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. No Espírito Santo, os pequenos negócios são responsáveis por gerar quase 60% de todos os empregos, e com a pandemia, esse segmento teve que se reinventar para conseguir passar pela crise econômica - que reduziu o faturamento em 77%. Quem traz detalhes desse panorama é a gerente de Acesso ao Crédito do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae/ES), Alline Zanoni.  
Além disso, a data de 05 de outubro também é lembrada pelo Dia Mundial da Empresa Familiar. E a grande maioria dos pequenos negócios começa pelo núcleo familiar. Quem também participa dessa conversa é a psicanalista e especialista em empresas familiares, Danielle Quintanilha, que conta a realidade prática das empresas capixabas. Ela afirma que, na necessidade de renovação imposta pela pandemia, houve a oportunidade de uma geração mais nova das famílias entrarem no negócio, trazendo uma visão mais digital e conectada. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Aline Zanoni e Danielle Quintanilha - 05-10-20

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