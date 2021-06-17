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Covid-19

Na dúvida sobre a imunização, posso tomar uma nova dose de vacina?

Quem responde é o médico infectologista e professor da Ufes, Crispim Cerutti Júnior

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 11:28

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 jun 2021 às 11:28
Vacinação
Vacinação Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
Um caso que aconteceu no último sábado (12) no Espírito Santo viralizou nas redes sociais ao mostrar mais um episódio de "vacina de vento". Uma arquiteta de 49 anos foi até a unidade de saúde do bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, para receber a primeira dose do imunizante contra o Covid-19 e saiu de lá certa de que havia sido vacinada. No entanto, ela afirma que um vídeo gravado pelo seu marido mostra que o líquido da seringa teria sido jogado fora pela vacinadora. "Nunca vou saber se ela me vacinou de verdade. Vou receber outra dose ou vou ficar sem vacina?", questionou a arquiteta em relato à reportagem de A Gazeta.
Em entrevista à CBN Vitória, o médico infectologista e professor da Ufes, Crispim Cerutti Júnior, alerta que diante desta dúvida, a pessoa deve receber uma nova dose e completa do imunizante. A pessoa a ser vacinada tem o direito de ver o vacinador tirando a dose da ampola, ver a seringa cheia e depois ver a seringa vazia, e todo o procedimento pode ser fotografado e filmado. Ele destaca que quanto mais transparência no processo de imunização, melhor para todos. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Crispim Cerutti Junior - 17-06-21.mp3

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