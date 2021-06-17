Na dúvida sobre a imunização, posso tomar uma nova dose de vacina?

Um caso que aconteceu no último sábado (12) no Espírito Santo viralizou nas redes sociais ao mostrar mais um episódio de "vacina de vento". Uma arquiteta de 49 anos foi até a unidade de saúde do bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, para receber a primeira dose do imunizante contra o Covid-19 e saiu de lá certa de que havia sido vacinada. No entanto, ela afirma que um vídeo gravado pelo seu marido mostra que o líquido da seringa teria sido jogado fora pela vacinadora. "Nunca vou saber se ela me vacinou de verdade. Vou receber outra dose ou vou ficar sem vacina?", questionou a arquiteta em relato à reportagem de A Gazeta.