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Mutirão vai realizar 50 mil cirurgias eletivas no Espírito Santo neste semestre

O entrevistado é o subsecretário estadual de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 17:28

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

02 ago 2021 às 17:28
Sala de cirurgia
Sala de cirurgia Crédito: Pixabay
No último mês de julho, o governo do Estado anunciou a oferta de 50 mil cirurgias eletivas, entre procedimentos oftalmológicos, geral, ortopédico, vascular, ginecológico, urológico, entre outras, para o segundo semestre de 2021. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a medida vai ao encontro do cenário de recuperação da pandemia e a consolidação na diminuição de internações pela doença, que permite a reversão dos leitos para as cirurgias eletivas. "Com o Plano de Gestão de filas na garantia ao acesso hospitalar para procedimentos eletivos, denominado 'Mutirão de Cirurgias Eletivas', pretende-se organizar e garantir o atendimento necessário de modo a suprir a oferta anterior e aquela decorrente do último ano de pandemia no Estado", informou. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o subsecretário estadual de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde da Sesa, Gleikson Barbosa, apresentou detalhes. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Gleikson Barbosa - 02-08-21.mp3

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