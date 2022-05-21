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Consulado itinerante

Mutirão para obter passaporte italiano começa na segunda-feira (23)

A entrevistada é a presidente do Comitês dos Italianos no Exterior (Com.It.Es), Ana Maria Cani de Almeida

Publicado em 21 de Maio de 2022 às 12:22

Publicado em 

21 mai 2022 às 12:22
Bandeira da Itália
Bandeira da Itália Crédito: Pexels
Começa na segunda-feira (23) o mutirão organizado pelo Comitês dos Italianos no Exterior (Com.It.Es), em parceria com o Consulado Geral da Itália, para os ítalo-capixabas (com cidadania italiana) que se inscreveram para tirar o passaporte italiano. O atendimento vai acontecer no Senac Colatina durante três dias, de 23 a 25. Os cidadãos que fizeram as inscrições estão sendo comunicados do atendimento pelo Cômites, por telefone ou por e-mail. Em entrevista à CBN Vitória, a presidente do Com.It.Es, Ana Maria Cani de Almeida, fala sobre o assunto. No dia do atendimento o solicitante deverá apresentar um comprovante de endereço, em seu nome, a Cédula de Identidade (com menos de 10 anos de emissão), ou passaporte brasileiro, além de duas fotografias iguais, recentes, sem data, coloridas, frontais, fundo branco, 4,5 cm de altura por 3,5 cm de largura. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA DIONY SILVA - ANA MARIA CANI DE ALMEIDA - 21-05-22

Serviço:

  • Local: Senac - Barcellos de Carvalho - R. Adauto Ribeiro, 400 – bairro Esplanada, Colatina
  • Dias: 23 e 24 de maio, das 8h às 16h
  • Dia: 25 de maio: das 8h às 11h30

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