Mutirão para obter passaporte italiano começa na segunda-feira (23)

Começa na segunda-feira (23) o mutirão organizado pelo Comitês dos Italianos no Exterior (Com.It.Es), em parceria com o Consulado Geral da Itália, para os ítalo-capixabas (com cidadania italiana) que se inscreveram para tirar o passaporte italiano. O atendimento vai acontecer no Senac Colatina durante três dias, de 23 a 25. Os cidadãos que fizeram as inscrições estão sendo comunicados do atendimento pelo Cômites, por telefone ou por e-mail. Em entrevista à CBN Vitória, a presidente do Com.It.Es, Ana Maria Cani de Almeida, fala sobre o assunto. No dia do atendimento o solicitante deverá apresentar um comprovante de endereço, em seu nome, a Cédula de Identidade (com menos de 10 anos de emissão), ou passaporte brasileiro, além de duas fotografias iguais, recentes, sem data, coloridas, frontais, fundo branco, 4,5 cm de altura por 3,5 cm de largura. Ouça a conversa completa!