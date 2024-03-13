Mutirão garante renegociação de dívidas na Semana do Consumidor

Dinheiro, contas, dívidas, financeiro Crédito: Pexels

Neste ano a Semana do Consumidor começou no dia 11 e termina no dia 15 de março. E para auxiliar os consumidores a quitarem suas dívidas e retomarem seus créditos, o Procon Vitória vai realizar, a partir desta quarta-feira (13), um mutirão de renegociação, que terá a participação de várias organizações como bancos e concessionárias de água, energia e telefonia. Segundo a administração municipal, " o Negocia Vix integra a programação pelo Dia do Consumidor, comemorado no dia 15, e contará com representantes das empresas atendendo diretamente os clientes na sede do órgão municipal, na Casa do Cidadão".

Podem participar todas as pessoas residentes em Vitória ou com dívidas em atraso contraídas no município. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Diego Libardi, fala sobre o assunto.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Diego Libardi - 13-04-24

Concessionárias de serviços públicos: Claro, Oi, Tim, Vivo; Cesan e EDP

Instituições financeiras:

Banco do Brasil

Banestes

Bradesco

Caixa Econômica Federal

Da Casa

Itaú

Santander

Serão 200 senhas por dia, exclusivas para o mutirão. Para participar, os consumidores precisam apresentar documentos que comprovem a existência da dívida, como por exemplo boleto, fatura, contrato, notificação do SPC/Serasa; documentos pessoais como RG e CPF e comprovante de residência em Vitória.

Negocia Vix - mutirão de renegociação de dívidas do Procon Vitória

Dias 13, 14 e 15 de março, das 8h às 17h

Documentos necessários: boleto, fatura, contrato, notificação do SPC/Serasa, qualquer comprovação da existência da dívida; documentos pessoais como RG e CPF e comprovante de residência em Vitória.

Na Casa do Cidadão: Avenida Maruípe, 2.544, em Itararé