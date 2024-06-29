Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Em Vitória

Mutirão de renegociação de dívidas começa na terça-feira (2)

Ouça a entrevista com a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira

Publicado em 29 de Junho de 2024 às 12:12

Publicado em 

29 jun 2024 às 12:12
Feirão
Mutirão de renegociação de dívidas começa na terça-feira (2) Crédito: Freepik
Entre as próximas terça (2) e sexta-feira (5), ocorre o mutirão de renegociação de dívidas organizado pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES). Consumidores com dívidas em atraso poderão se dirigir à sede do Procon, no Centro de Vitória, e regularizar suas situações financeiras. Dívidas de todos os valores poderão ser renegociadas, a única restrição é que o consumidor seja titular da dívida e tenha agendado o atendimento através do site agenda.es.gov.br. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira conta os detalhes da programação. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Diony Silva - Leticia Coelho - 29-06-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados