Mutirão de renegociação de dívidas começa na terça-feira (2)

Entre as próximas terça (2) e sexta-feira (5), ocorre o mutirão de renegociação de dívidas organizado pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES). Consumidores com dívidas em atraso poderão se dirigir à sede do Procon, no Centro de Vitória, e regularizar suas situações financeiras. Dívidas de todos os valores poderão ser renegociadas, a única restrição é que o consumidor seja titular da dívida e tenha agendado o atendimento através do site agenda.es.gov.br. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira conta os detalhes da programação. Ouça a conversa completa!