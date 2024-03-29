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Páscoa

Musical retrata últimas doze horas de vida de Jesus

Ouça entrevista com o idealizador do espetáculo, Nícolas Pedrinha

Publicado em 29 de Março de 2024 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 mar 2024 às 11:40
Cena do filme
Cena do filme "A Paixão de Cristo", dirigido por Mel Gibson Crédito: Fox Filmes
Música, dança e teatro fazem parte do musical “Notas da Paixão”, que retrata as doze últimas horas de vida de Jesus Cristo. Com canções autorais, o espetáculo passa por cada etapa da Paixão de Cristo, da Suprema Angústia de Jesus até a Ressurreição do filho de Deus. Neste ano, o evento está marcado para ser realizado às 20h desta Sexta-Feira Santa (29), no Parque da Prainha, em Vila Velha. Em entrevista à CBN Vitória, o idealizador do musical, Nícolas Pedrinha, conta a história do espetáculo e os detalhes da apresentação. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - NICOLAS PEDRINHA - 10.00s - 29-03-24

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