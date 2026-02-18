Museu em Vila Velha vai ganhar mais acessibilidade e uso de tecnologias

O Museu Casa da Memória fica no Sítio Histórico da Prainha Crédito: Divulgação

No dia 23 de maio, data comemorativa dos 491 anos de aniversário de Vila Velha, o Museu Casa da Memória, no Sítio Histórico da Prainha, vai levar ao público novidades no seu formato. O roteiro expositivo do museu, que também terá um Hub de inovação, passará por uma transformação com um conjunto de pelo menos 18 aplicações tecnológicas.

Durante o percurso, o visitante será guiado pelo espaço físico através de interações digitais com uso de tablets ou com o próprio celular, onde lhe serão apresentados diferentes personagens históricos, quadros vivos, conteúdos hipermídia acessado por QR Code, jogos, realidade aumentada tridimensional de cenários, peças táteis derivadas de impressão 3D, audioguias e audiodescritores em diferentes idiomas e também sonorização ambiente.

Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV), Luiz Paulo Rangel, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!