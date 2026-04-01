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Cultura

Museu Cais das Artes: exposição 'Amazônia' abre calendário de visitação

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Estado de Cultura, Fabricio Noronha

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 abr 2026 às 11:08
Cais das Artes
Foto panorâmica do Cais das Artes Crédito: Fernando Madeira
Acontece nesta quinta-feira (2) a inauguração do museu do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória. A abertura do espaço cultural será com a exposição “Amazônia”, do fotógrafo Sebastião Salgado e com registros impressionantes sobre meio ambiente e questões sociais. O local conta com teatro, galerias e áreas de convivência e promete movimentar a cultura e o turismo no Espírito Santo. A mostra marca a inauguração do complexo e é a primeira exposição a ocupar um dos mais importantes e aguardados equipamentos culturais do Estado. Segundo informações da Secretaria da Cultura (Secult), a inauguração e a abertura da exposição acontecem às 10h, com a presença de convidados e autoridades. A visitação do público começa às 12h, com funcionamento até às 20h. A entrada é gratuita e os ingressos estarão disponíveis no site oficial do Cais das Artes (www.caisdasartes.com.br). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário da Cultura, Fabricio Noronha, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fabrício Noronha - 01-04-26.mp3
INFORMAÇÕES DA EXPOSIÇÃO:
Sebastião Salgado – Amazônia
Abertura: 2 de abril de 2026, a partir das 10h
Funcionamento: quinta a domingo, das 10h às 18h
Entrada gratuita | Classificação livre
Cais das Artes – Enseada do Suá, Vitória – ES

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