Museu Cais das Artes: exposição 'Amazônia' abre calendário de visitação

Acontece nesta quinta-feira (2) a inauguração do museu do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória. A abertura do espaço cultural será com a exposição “Amazônia”, do fotógrafo Sebastião Salgado e com registros impressionantes sobre meio ambiente e questões sociais. O local conta com teatro, galerias e áreas de convivência e promete movimentar a cultura e o turismo no Espírito Santo. A mostra marca a inauguração do complexo e é a primeira exposição a ocupar um dos mais importantes e aguardados equipamentos culturais do Estado. Segundo informações da Secretaria da Cultura (Secult), a inauguração e a abertura da exposição acontecem às 10h, com a presença de convidados e autoridades. A visitação do público começa às 12h, com funcionamento até às 20h. A entrada é gratuita e os ingressos estarão disponíveis no site oficial do Cais das Artes (www.caisdasartes.com.br). Em entrevista à CBN Vitória, o secretário da Cultura, Fabricio Noronha, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!