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Segurança

"Muralha eletrônica": Vila Velha passa a contar com novo sistema de monitoramento

Quem explica o funcionamento é o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 10:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 set 2021 às 10:35
​Vila Velha passa a contar com Muralha Eletrônica
​Vila Velha passa a contar com Muralha Eletrônica Crédito: Adessandro Reis/PMVV
A cidade de Vila Velha passa a contar com um sistema de videomonitoramento para monitorar e coibir furtos e roubos de veículos. É o sistema que está sendo chamado de "Muralha eletrônica". Segundo a prefeitura, a "Muralha" é um "sistema de cerco eletrônico viário, de monitoramento de veículos, com identificação por placa, modelo e cor do veículo. O sistema vigiará 24h as entradas e saídas da cidade, além de pontos estratégicos, flagrando veículos com restrição de furto ou aqueles com fundada suspeita de uso por criminosos, além de possíveis automóveis e motos clonados", explica. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, traz detalhes do funcionamento do sistema. Ainda, de acordo com a administração municipal, ao todo, serão 19 pontos e 53 pistas monitoradas, num link direto com a Central de Monitoramento da Guarda Municipal, que irá operar o sistema.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Arnaldinho Borgo - 17-09-21.mp3

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