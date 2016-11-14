Oito dias após a aprovação projeto na Assembleia Legislativa, o governador Paulo Hartung (PMDB) sancionou a lei que permite a celebração do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) entre o Tribunal de Contas do Estado (TC-ES), demais poderes e municípios.

O procurador do Tribunal de Contas da União (TCU), Júlio Marcelo de Oliveira, considera que os Tribunais de Contas Estaduais não tem legitimidade para tomar essa decisão que é injusta com a população do estados.

Segundo ele, o TCU vai fiscalizar e o Ministério Público deveria interferir nessa medida e os municípios que aderirem ao TAG podem ter consequências em relação às verbas federais.