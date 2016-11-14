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ENTREVISTA

Municípios que aderirem ao TAG podem ter consequências em relação às verbas federais

O procurador do Tribunal de Contas da União (TCU), Júlio Marcelo de Oliveira, considera que os Tribunais de Contas Estaduais não tem legitimidade para tomar essa decisão

Publicado em 14 de Novembro de 2016 às 11:00

Publicado em 

14 nov 2016 às 11:00
Oito dias após a aprovação projeto na Assembleia Legislativa, o governador Paulo Hartung (PMDB) sancionou a lei que permite a celebração do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) entre o Tribunal de Contas do Estado (TC-ES), demais poderes e municípios.
O procurador do Tribunal de Contas da União (TCU), Júlio Marcelo de Oliveira, considera que os Tribunais de Contas Estaduais não tem legitimidade para tomar essa decisão que é injusta com a população do estados. 
Segundo ele, o TCU vai fiscalizar e o Ministério Público deveria interferir nessa medida e os municípios que aderirem ao TAG podem ter consequências em relação às verbas federais.
Entrevista - Patricia Vallim - Julio Marcelo de Oliveira - 14-11-16

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