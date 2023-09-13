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Municípios do ES estão mais transparentes; saiba como é feito o levantamento

Ouça entrevista com a diretora-executiva da Transparência Capixaba, Adila Damiani

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 11:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 set 2023 às 11:00
Mais transparência e serviços on-line nos municípios
Mais transparência e serviços on-line nos municípios Crédito: Freepik
A grande maioria dos 78 municípios do Espírito Santo avançou nas boas práticas de gestão e de transparência pública no último ano. É o que mostra o Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2023, organizado pela ONG Transparência Capixaba, com metodologia da Transparência Internacional/Brasil e apoio do Espírito Santo em Ação. Todos os portais de transparência e sites oficiais das 78 prefeituras do Estado foram analisados. Dos 78 municípios avaliados, 52 obtiveram classificação 'ótimo' ou 'bom'. Ao todo, 71 municípios tiveram avanço em suas notas e a média geral subiu de 53,65 pontos, em 2022, para 70,73 pontos, em 2023. Em uma escala de 0 a 100, cinco prefeituras alcançaram a nota máxima, atendendo todos os critérios do ranking e ocupando o 1º lugar: Afonso Cláudio, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Vila Velha e Vitória. Por outro lado, 26 ainda apresentam níveis insatisfatórios de transparência com classificação 'regular' e 'ruim'. Os maiores desafios para os municípios que ainda têm desempenho insatisfatório estão em assegurar transparência e participação social. Nesta escala estão São José do Calçado, Vila Valéria, Laranja da Terra, Água Doce do Norte, Conceição da Barra e Ibitirama. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-executiva da Transparência Capixaba, Adila Damiani, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Adila Damiani - 13-09-23.mp3

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