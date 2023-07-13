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Educação no ES

Municípios decidem manter escolas cívico-militares mesmo após descontinuidade do MEC

Ouça entrevistas com os representantes das cidades de Cariacica e Viana

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 12:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 jul 2023 às 12:05
Primeira escola cívico-militar do ES é inaugurada em Viana
Primeira escola cívico-militar do ES é inaugurada em Viana Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta
Mesmo após o Ministério da Educação (MEC) anunciar a suspensão do programa de fomento às escolas cívico-militares, nesta quarta-feira (12), prefeituras da Grande Vitória anunciaram que suas unidades de ensino vão continuar adotando o modelo. A orientação do governo federal era para iniciar a transição das escolas e o programa ser encerrado até o fim do ano letivo de 2023, com a retirada dos militares. Em Cariacica, o prefeito Euclério Sampaio informou que não dará descontinuidade e que o modelo conta com a aprovação da população, já que há fila de espera para matrícula. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Euclério de Azevedo Sampaio Junior - 13-07-23.mp3
Em Viana, a secretaria de Educação informa que o município conta com duas Escolas Cívico-Militares e que as mesmas serão mantidas em 2024. Segundo a secretária Angela Cavatti, independentemente da decisão do Governo Federal, as instituições de ensino permanecerão funcionando normalmente com verba própria municipal.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Angela Cavatti - 13-07-23.mp3

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