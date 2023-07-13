Municípios decidem manter escolas cívico-militares mesmo após descontinuidade do MEC

Mesmo após o Ministério da Educação (MEC) anunciar a suspensão do programa de fomento às escolas cívico-militares, nesta quarta-feira (12), prefeituras da Grande Vitória anunciaram que suas unidades de ensino vão continuar adotando o modelo. A orientação do governo federal era para iniciar a transição das escolas e o programa ser encerrado até o fim do ano letivo de 2023, com a retirada dos militares. Em Cariacica, o prefeito Euclério Sampaio informou que não dará descontinuidade e que o modelo conta com a aprovação da população, já que há fila de espera para matrícula.