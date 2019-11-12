Municípios da GV treinam equipes para atuar na limpeza das praias

As manchas de óleo que já atingiram dez praias no Norte do Espírito Santo preocupam também os municípios da Grande Vitória. A prefeitura de Vila Velha, por exemplo, criou um comitê para acompanhar e vigiar o avanço do óleo na costa brasileira e já está treinando funcionários para recolhimento de possíveis vestígios do produto. A partir desta terça-feira (12), a prefeitura deve abrir cadastro para voluntários, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória o coronel Marcelo D'Isep, coordenador do comitê e da Defesa Civil Municipal.

Na Serra, uma das preocupações do comitê de gestão de crise é em proteger o rio Reis Magos que é utilizado pela Cesan para captação de água para abastecimento da Grande Vitória. Segundo a secretária municipal de Meio Ambiente, Áurea Almeida, as equipes estão monitorando as informações oficiais dos órgãos para melhor realizar as ações que forem necessárias, caso o óleo chegue à ao litoral da cidade. Nesta etapa, o comitê está identificando as prioridades, definindo a logística necessária para a limpeza das praias, os equipamentos necessários, mobilização de servidores, entre outros aspectos.