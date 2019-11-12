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MANCHA DE ÓLEO

Municípios da GV treinam equipes para atuar na limpeza das praias

Ouça as estratégias dos municípios de Vila Velha e Serra

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 12:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 nov 2019 às 12:41
As manchas de óleo que já atingiram dez praias no Norte do Espírito Santo preocupam também os municípios da Grande Vitória. A prefeitura de Vila Velha, por exemplo, criou um comitê para acompanhar e vigiar o avanço do óleo na costa brasileira e já está treinando funcionários para recolhimento de possíveis vestígios do produto. A partir desta terça-feira (12), a prefeitura deve abrir cadastro para voluntários, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória o coronel Marcelo D'Isep, coordenador do comitê e da Defesa Civil Municipal.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel. Marcelo DENTITY_apos_ENTITYIsep - 12-11-19
 
Na Serra, uma das preocupações do comitê de gestão de crise é em proteger o rio Reis Magos que é utilizado pela Cesan para captação de água para abastecimento da Grande Vitória. Segundo a secretária municipal de Meio Ambiente, Áurea Almeida, as equipes estão monitorando as informações oficiais dos órgãos para melhor realizar as ações que forem necessárias, caso o óleo chegue à ao litoral da cidade. Nesta etapa, o comitê está identificando as prioridades, definindo a logística necessária para a limpeza das praias, os equipamentos necessários, mobilização de servidores, entre outros aspectos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Áurea Almeida - 12-11-19

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