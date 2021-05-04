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VILA VELHA E CARIACICA

Municípios da GV aguardam novo lote para agendar 2ª dose da Coronavac

As entrevistadas são as secretárias de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, e Cariacica, Roberta Goltara

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 16:16

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

04 mai 2021 às 16:16
Vacinação Crédito: Gustavo Fring/Pexels
Os municípios de Vila Velha e Cariacica, na Grande Vitória, estão à espera de uma nova remessa para abrir agendamento da segunda dose da Coronavac - vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Segundo as secretárias municipais de Saúde Cátia Lisboa e Roberta Goltara, de Vila Velha e Cariacica respectivamente, existe a expectativa de chegada desse novo lote nos próximos dias. Em entrevista à CBN Vitória, elas detalharam ainda a dinâmica da imunização das pessoas que pertencem ao grupo de comorbidades.
Ouça a entrevista concedida pela secretária de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, ao CBN Cotidiano:
Entrevista - Fabio Botacin - Katia Lisboa - 04-05-21.mp3
Ouça a entrevista concedida pela secretária de Saúde de Cariacica, Roberta Goltara, ao CBN Cotidiano:
Entrevista - Fabio Botacin - Roberta Goltara - 04-05-21.mp3

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