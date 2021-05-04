Municípios da GV aguardam novo lote para agendar 2ª dose da Coronavac

Os municípios de Vila Velha e Cariacica, na Grande Vitória, estão à espera de uma nova remessa para abrir agendamento da segunda dose da Coronavac - vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Segundo as secretárias municipais de Saúde Cátia Lisboa e Roberta Goltara, de Vila Velha e Cariacica respectivamente, existe a expectativa de chegada desse novo lote nos próximos dias. Em entrevista à CBN Vitória, elas detalharam ainda a dinâmica da imunização das pessoas que pertencem ao grupo de comorbidades.