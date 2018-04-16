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Municípios da Grande Vitória e a situação das chuvas

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 17:41

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 abr 2018 às 17:41
A chuva na Grande Vitória nesta segunda-feira preocupou os capixabas. Carros ficaram quebrados em diversos pontos de alagamentos. Entrou água também nas casas. De acordo com o Inmet, a chuva que era prevista para o mês caiu em apenas 12h na região. Foram ao todo, 140 mm registrados durante este período. A Defesa Civil de Vitória atendeu a 32 ocorrências. Confira nas entrevistas:
Secretário da Central de Serviços de Vitória, Leonardo Amorim.
Entrevista - Fabio Botacin - Leonardo Amorim - 16-04-18.mp3
Secretário da Central de Serviços da Serra, Jolhiomar Massariol
Entrevista - Fabio Botacin - Juliomar Massariol - 16-04-18.mp3

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