Municípios da Grande Vitória e a situação das chuvas

A chuva na Grande Vitória nesta segunda-feira preocupou os capixabas. Carros ficaram quebrados em diversos pontos de alagamentos. Entrou água também nas casas. De acordo com o Inmet, a chuva que era prevista para o mês caiu em apenas 12h na região. Foram ao todo, 140 mm registrados durante este período. A Defesa Civil de Vitória atendeu a 32 ocorrências. Confira nas entrevistas: