Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Municípios capixabas receberão primeiras doses de vacina contra dengue
Dengue no ES

Municípios capixabas receberão primeiras doses de vacina contra dengue

O subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, detalha como será feita a imunização

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 10:37

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

26 jan 2024 às 10:37
Doses de vacina contra a dengue
Doses de vacina contra a dengue Crédito: Rogério Vidmantas/Prefeitura de Dourados
Na quinta-feira (25), o Ministério da Saúde divulgou a lista dos primeiros municípios brasileiros que receberão a vacina contra a dengue. Serão pouco mais de 6 milhões de doses distribuídas em 521 municípios de 16 estados brasileiros, além do Distrito Federal. No Espírito Santo, 20 cidades oferecerão o imunizante na rede pública a partir de fevereiro. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, detalha como será feita a imunização. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Orlei Cardoso - 26-01-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Operação cumpre mandados contra grupo investigado por pistolagem
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados