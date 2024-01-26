Municípios capixabas receberão primeiras doses de vacina contra dengue

Na quinta-feira (25), o Ministério da Saúde divulgou a lista dos primeiros municípios brasileiros que receberão a vacina contra a dengue. Serão pouco mais de 6 milhões de doses distribuídas em 521 municípios de 16 estados brasileiros, além do Distrito Federal. No Espírito Santo, 20 cidades oferecerão o imunizante na rede pública a partir de fevereiro. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, detalha como será feita a imunização. Ouça a conversa completa!