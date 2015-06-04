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ENTREVISTA

Municípios capixabas querem selo de padrão internacional

O Selo Unicef Município Aprovado reconhece as cidades que mais avançam nas políticas públicas em favor da infância

Publicado em 04 de Junho de 2015 às 02:24

Publicado em 

04 jun 2015 às 02:24
Dezenove municípios do Norte do Estado trabalham na elaboração de planos de ações em prol de crianças e adolescentes. Além da melhoria da qualidade de vida e da criação de mais oportunidades, uma das metas é conquistar, em 2016, uma certificação de padrão internacional concedida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). O Selo Unicef Município Aprovado reconhece as cidades que mais avançam nas políticas públicas em favor da infância. No Estado, o programa existe desde 2013 e será finalizado em 2016, lembra a coordenadora do Fundo no Espírito Santo, Luciana Phedo.
Entrevista - Paulo Rogério - Luciana Feddo - 03-06-15

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