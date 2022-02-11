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Pandemia

Mundo próximo de ter um tratamento precoce "de verdade" para Covid-19

Ouça análise do médico infectologista, Lauro Ferreira Pinto

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 fev 2022 às 10:50
Máscara vira item de moda
Crédito: Freepik
No terceiro ano da pandemia e sem um tratamento precoce com eficácia para Covid-19, o mundo agora está próximo de ter medicamentos "de verdade" do enfretamento à doença. É o que avalia o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto. Segundo ele, já há possibilidades reais, inclusive, com fabricantes solicitando autorização para uso no Brasil, junto à Anvisa. Um dos tratamentos promissores é uma medicação de efeito antiviral, como explica o médico, em entrevista nesta sexta-feira (11) à CBN Vitória. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lauro Ferreira Pinto - 11-02-22.mp3

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