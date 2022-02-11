Mundo próximo de ter um tratamento precoce "de verdade" para Covid-19

No terceiro ano da pandemia e sem um tratamento precoce com eficácia para Covid-19, o mundo agora está próximo de ter medicamentos "de verdade" do enfretamento à doença. É o que avalia o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto. Segundo ele, já há possibilidades reais, inclusive, com fabricantes solicitando autorização para uso no Brasil, junto à Anvisa. Um dos tratamentos promissores é uma medicação de efeito antiviral, como explica o médico, em entrevista nesta sexta-feira (11) à CBN Vitória.