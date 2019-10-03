Mundial da Fifa: melhorias no Kléber Andrade e treinamento na Serra

Nesta quinta-feira (03) foi anunciado que o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vem recebendo melhorias na estrutura para a disputa do Mundial Sub-17 a partir do próximo dia 27 e entre as intervenções já prontas estão: a instalação da grama sintética no lugar onde deveria existir a pista de atletismo e também o rebaixamento do banco de reservas à beira do campo. Os novos banheiros, banco de reserva e a estrutura do telão estão sendo construídos. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, diz que somente após o evento da Fifa é que serão instalados elevadores e escadas rolantes para os vestiários.