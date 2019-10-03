Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Mundial da Fifa: melhorias no Kléber Andrade e treinamento na Serra
ENTREVISTA

Mundial da Fifa: melhorias no Kléber Andrade e treinamento na Serra

Apesar do evento, a antiga demanda por escadas rolantes entre o gramado do estádio e o vestiário ainda não serão implantadas

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 20:00

Publicado em 

03 out 2019 às 20:00
Kleber Andrade recebe melhorias para receber os jogos do Mundial Sub-17 Crédito: Vitor Jubini
Nesta quinta-feira (03) foi anunciado que o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vem recebendo melhorias na estrutura para a disputa do Mundial Sub-17 a partir do próximo dia 27 e entre as intervenções já prontas estão: a instalação da grama sintética no lugar onde deveria existir a pista de atletismo e também o rebaixamento do banco de reservas à beira do campo. Os novos banheiros, banco de reserva e a estrutura do telão estão sendo construídos. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, diz que somente após o evento da Fifa é que serão instalados elevadores e escadas rolantes para os vestiários.
 
Ele também destacou que o evento traz importante movimentação para a região da Grande Vitória, já que as seleções vão usar locais da Serra, como Aest e Aert, para realizar treinamentos, além da ocupação de hoteis na capital. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Junior Abreu - 03-10-19
AS DATAS:
 
Lista dos jogos da Copa do Mundo Sub-17 no Kleber Andrade:
27 de outubro (Domingo) - Estados Unidos x Senegal e Japão x Holanda
28 de outubro (Segunda-feira) - Espanha x Argentina e Tajiquistão x Camarões
30 de outubro (Quarta-feira) - Estados Unidos x Japão e Senegal x Holanda
31 de outubro (Quinta-feira) - Espanha x Tajiquistão e Argentina x Camarões
02 de novembro (Sábado) - Chile x Coreia do Sul e Senegal x Japão
03 de novembro (Domingo) - Argentina x Tajiquistão e Ilhas Salomão x México

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados