Mundial da Fifa: melhorias no Kléber Andrade e treinamento na Serra

Nesta quinta-feira (03) foi anunciado que o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vem recebendo melhorias na estrutura para a disputa do Mundial Sub-17 a partir do próximo dia 27 e entre as intervenções já prontas estão: a instalação da grama sintética no lugar onde deveria existir a pista de atletismo e também o rebaixamento do banco de reservas à beira do campo. Os novos banheiros, banco de reserva e a estrutura do telão estão sendo construídos. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, diz que somente após o evento da Fifa é que serão instalados elevadores e escadas rolantes para os vestiários.
Ele também destacou que o evento traz importante movimentação para a região da Grande Vitória, já que as seleções vão usar locais da Serra, como Aest e Aert, para realizar treinamentos, além da ocupação de hoteis na capital. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Junior Abreu - 03-10-19
AS DATAS:
Lista dos jogos da Copa do Mundo Sub-17 no Kleber Andrade:
27 de outubro (Domingo) - Estados Unidos x Senegal e Japão x Holanda
28 de outubro (Segunda-feira) - Espanha x Argentina e Tajiquistão x Camarões
30 de outubro (Quarta-feira) - Estados Unidos x Japão e Senegal x Holanda
31 de outubro (Quinta-feira) - Espanha x Tajiquistão e Argentina x Camarões
02 de novembro (Sábado) - Chile x Coreia do Sul e Senegal x Japão
03 de novembro (Domingo) - Argentina x Tajiquistão e Ilhas Salomão x México