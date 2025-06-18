Multinacionais vencem leilão para tratamento de esgoto no ES. O que muda para o consumidor?

Nesta última terça (17), o Espírito Santo deu um passo decisivo para a política de saneamento básico do Estado. Em um leilão internacional realizado na sede da B3, em São Paulo, foram definidas as duas empresas responsáveis pela execução de dois grandes contratos de coleta e tratamento de esgoto em 43 municípios capixabas. Os investimentos serão de quase R$ 7 bilhões para os próximos 25 anos. O projeto prevê a transferência da gestão do esgoto sanitário e dos serviços administrativos - hoje executados pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) - para a iniciativa privada. Com a concessão administrativa, a concessionária pode atuar em nome próprio, assumindo os riscos do negócio.