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Economia

Multinacionais vencem leilão para tratamento de esgoto no ES. O que muda para o consumidor?

Ouça entrevista com o presidente da Cesan, Munir Abud

Publicado em 18 de Junho de 2025 às 11:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 jun 2025 às 11:18
Governador Renato Casagrande em leilão da Cesan realizado na B3, em São Paulo
GLeilão da Cesan realizado na B3, em São Paulo Crédito: Divulgação/Duozz Filmes
Nesta última terça (17), o Espírito Santo deu um passo decisivo para a política de saneamento básico do Estado. Em um leilão internacional realizado na sede da B3, em São Paulo, foram definidas as duas empresas responsáveis pela execução de dois grandes contratos de coleta e tratamento de esgoto em 43 municípios capixabas. Os investimentos serão de quase R$ 7 bilhões para os próximos 25 anos. O projeto prevê a transferência da gestão do esgoto sanitário e dos serviços administrativos - hoje executados pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) - para a iniciativa privada. Com a concessão administrativa, a concessionária pode atuar em nome próprio, assumindo os riscos do negócio.
A medida promete transformar a infraestrutura de saneamento no Estado, com a construção de 39 estações de tratamento e a implantação de 1.200 quilômetros de redes coletoras. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Cesan, Munir Abud, explica quais os impactos dessa inciativa para a população. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Munir Abud -18-06-25.mp3

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