Multas por avanço de sinal em rodovias estaduais serão canceladas

O medo de ser assaltado em rodovias estaduais durante a greve da Polícia Militar no Espírito Santo, fez motoristas e demais condutores avançarem semáforos de trechos monitorados por radares, de acordo com o diretor geral do Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES). No período considerado mais crítico pelo governo do Estado, as estradas registraram, em média duas multas por minuto, ao longo de um dia, sendo que a média histórica, na mesma data resultaria em uma multa a cada 15 minutos. O DER-ES informou que vai cancelar multas por avanço em sinais, registrados no período, conforme o diretor geral Ênio Bergoli afirmou em entrevista ao programa CBN Cotidiano. Ouça os detalhes:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Enio Bergoli - 10-04-17.mp3

Como proceder:

1) O condutor que receber a Notificação de Autuação tem até 30 dias para recorrer, por meio da Defesa Prévia. E, dentro desse período, 15 dias para fazer a Declaração de Indicação do Real Condutor. O formulário para essa indicação está na própria Notificação. O formulário para a Defesa Prévia pode ser encontrado neste link. Os dois formulários serão apresentados no DER-ES ou qualquer órgão de trânsito. Podendo também ser enviada pelos Correios.

2) O condutor que receber a Notificação de Penalidade, pode recorrer junto à Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI). O formulário e os documentos para interpor os recursos também podem ser encontrados neste link.