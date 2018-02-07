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TRÂNSITO

Multas leves de trânsito podem ser convertidas em advertência

Acompanhe a entrevista do diretor de Habilitação e Veículos do Detran

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 fev 2018 às 11:39
Os motoristas que cometerem infrações leves e médias em cidades onde o trânsito não é municipalizado podem solicitar ao Detran a conversão da penalidade em advertência. Além da multa, o motorista também poderá ficar isento de perder os pontos na carteira de motorista, caso a solicitação seja aceita.
A conversão de infrações teve início em julho de 2014. Naquele ano 176 condutores solicitaram a conversão, mas apenas 54 tiveram seus processos deferidos. Já em 2017, foram somente 53 pedidos de conversão de multas e trinta deles foram aceitos. Até o momento não há solicitação registrada em 2018. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Habilitação e Veículos do Detran, José Eduardo de Souza Oliveira, explica quem pode fazer a solicitação e as infrações mais comuns. 
Clique e acesse a lista de penalidades
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Eduardo de Souza Oliveira - 07-02-18

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