Multas leves de trânsito podem ser convertidas em advertência

Os motoristas que cometerem infrações leves e médias em cidades onde o trânsito não é municipalizado podem solicitar ao Detran a conversão da penalidade em advertência. Além da multa, o motorista também poderá ficar isento de perder os pontos na carteira de motorista, caso a solicitação seja aceita.

A conversão de infrações teve início em julho de 2014. Naquele ano 176 condutores solicitaram a conversão, mas apenas 54 tiveram seus processos deferidos. Já em 2017, foram somente 53 pedidos de conversão de multas e trinta deles foram aceitos. Até o momento não há solicitação registrada em 2018. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Habilitação e Veículos do Detran, José Eduardo de Souza Oliveira, explica quem pode fazer a solicitação e as infrações mais comuns.