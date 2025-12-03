Multas e apreensão de bikes elétricas em situação irregular são propostas defendidas por Conselho Estadual

Em meio ao desafio da mobilidade urbana com o uso das bicicletas elétricas no país, o Conselho Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Cetran/ES) foi até Brasília, na semana passada, e apresentou para a Secretaria Nacional de Trânsito propostas de regulamentação de bicicletas elétricas. Essas propostas são para tentar reduzir o número de acidentes com esses veículos aqui no Estado e em todo o Brasil, com objetivo de discutir e criar uma regulamentação nacional que traga mais segurança para os usuários e pedestres. De janeiro até o dia 6 de novembro, o Samu atendeu 177 ocorrências de acidentes com bicicletas elétricas no Estado. O presidente do Conselho, Marcus Perozini, detalha o asssunto.
