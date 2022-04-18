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Trânsito

Multa por câmera de vídeo é regulamentada pelo Contran

Saiba o que muda para motoristas no trânsito

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 abr 2022 às 11:42
Câmera, segurança, videomonitoramento
Câmera, segurança, videomonitoramento Crédito: Pixabay
Uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) regulamenta o uso de videomonitoramento para multar e autuar motoristas em ruas e avenidas das cidades. A decisão, publicada pelo Contran o Diário Oficial da União (DOU) de 28 de março deste ano, vale desde 1º de abril. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Habilitação, Veículos e Fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Marcus Perozini, fala sobre o tema. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Marcus Perozini - 18-04-22.mp3
O texto diz que "a autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, poderão autuar condutores e veículos, cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas 'online' por esses sistemas", assinala. Além disso, "a autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, responsável pela lavratura do auto de infração, deverá informar no campo 'observação' a forma com que foi constatado o cometimento da infração". Também informado que "a fiscalização de trânsito mediante sistema de videomonitoramento somente poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente sinalizadas para esse fim".
Em teoria, o registro de descumprimento das leis de trânsito por videomonitoramento está previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) desde 1998. Ele consta no parágrafo 2º do artigo 280. Para regulamentá-lo, o Contran já publicou duas resoluções nos últimos nove anos.
Em 2013, a Resolução nº 471 estabeleceu que a filmagem em estradas e rodovias poderia ser usada como prova de infração. Em 2015, a Resolução nº 532 passou a permitir o uso desse método também em vias urbanas. Na prática, a nova norma engloba as duas resoluções e as consolida em uma só.

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