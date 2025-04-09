Multa pelo cancelamento de voos no Aeroporto de Vitória pode chegar a R$ 14 milhões

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) informou que está notificando a administradora do aeroporto de Vitória e as companhias aéreas para que prestem esclarecimentos formais sobre as viagens canceladas, devido a uma falha elétrica na torre de comunicação do terminal na última segunda-feira (7), que gerou um "apagão". A diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, reforçou que, mesmo que as companhias não tenham causado diretamente os transtornos, elas têm a obrigação legal de prestar assistência aos passageiros prejudicados. A Zurich Airport, que administra o terminal, informou que 48 voos foram cancelados em Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, já adiantou que a multa pela falta de assistência aos passageiros pode chegar a R$ 14 milhões.