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TERCEIRA PONTE

Multa para quem não obedecer ordem de esvaziamento da Terceira Ponte

As mudanças no protocolo de atendimento a ocorrências que demandam o fechamento total do trânsito na Terceira Ponte foram anunciadas na tarde desta terça-feira (9)

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 12:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 out 2018 às 12:17
Em caso de situações que coloquem em risco a vida do cidadão, a partir de agora, todos os veículos que estiverem em cima da Terceira Ponte ou nos acessos, no momento do bloqueio, serão obrigados a retornar para Vila Velha ou para Vitória pelos chamados “portões”, que são aberturas no canteiro central da via. Em caso de descumprimento, o condutor do veículo será multado.
A intenção é evitar que motoristas desses veículos fiquem presos em cima da ponte enquanto houver o atendimento da ocorrência, como o ocorrido no dia 10 de setembro, quando a ponte ficou interditada por cerca de oito horas, como explica em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Aureo Buzzato. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tenente Coronel Aureo Buzzato - 10-10-18
Mudanças no protocolo de atendimento a ocorrências que demandam o fechamento total do trânsito na Terceira Ponte foram anunciadas na tarde desta terça-feira (9).

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