Multa para quem não obedecer ordem de esvaziamento da Terceira Ponte

Em caso de situações que coloquem em risco a vida do cidadão, a partir de agora, todos os veículos que estiverem em cima da Terceira Ponte ou nos acessos, no momento do bloqueio, serão obrigados a retornar para Vila Velha ou para Vitória pelos chamados “portões”, que são aberturas no canteiro central da via. Em caso de descumprimento, o condutor do veículo será multado.

A intenção é evitar que motoristas desses veículos fiquem presos em cima da ponte enquanto houver o atendimento da ocorrência, como o ocorrido no dia 10 de setembro, quando a ponte ficou interditada por cerca de oito horas, como explica em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Aureo Buzzato.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Tenente Coronel Aureo Buzzato - 10-10-18